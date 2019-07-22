Evinizde veya bahçenizde bulunan 15 ölümcül zehirli bitki

Bitkileri güvenli bir şekilde yetiştirmek için yalnızca bakımlarıyla ilgili detayları bilmek yeterli değil. Çünkü evlerde yetiştirilen bazı popüler bitkiler ölümcül düzeyde zehir içeriyor. Bu bitkileri evinizde tutmayın demiyoruz. Ancak çocuklarınızın ya da evcil hayvanlarınızın bu zehirli bitkileri yeme ihtimaline karşı gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Zehirli ev ve bahçe bitkileri

1- İnci Çiçeği (Müge)

Breaking Bad hayranları, Walter White’ın bu tatlı görünümlü bitkiyi tatlı olmayan işler için kullandığını hatırlayacaktır. İnci çiçeği, "kardiyak glikozitler" olarak adlandırılan zehirli bileşenler içerir. Bu bileşenler, tedavi edilmediğinde ölüme dahi neden olabilen baş dönmesi, kusma, döküntü ve ishal gibi çeşitli durumlara neden olabilir.

2- Hint Yağı Bitkisi

Hint yağı bitkisi, birçok evde tedavi yönteminde kullanılan bir bitkidir. Ancak bitkinin kendisi sizi tedavi etmekten çok öldürür. Bitkinin tohumları bilinen en zehirli maddelerden biri olan "risin" içerir. Yalnızca bir tohumda bulunan risin, bir çocuğu öldürebilecek kadar güçlüdür. En önemli belirtileri kusma ve ishaldir.

3- Ravent

Bitkinin yaprak sapları çeşitli yemeklerde ve hamur işlerinde kullanılır. Ancak yapraklarında bulunan zehir, çok fazla tüketildiğinde böbreklerin fonksiyonunu etkileyerek ölümcül olabilir.

4- Yüksük Otu

Güzel renklerinin sizi aldatmasına izin vermeyin. Çocukları kolayca kendine çekebilen bu çan biçimli çiçek ve meyveleri, kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan bir bileşik içerir. Meyvelerin yenilmesi kalp atışı düzensizliğine neden olabilir.

5- Visterya

Bir sarmaşık türü olan visterya, insanlara nadiren zarar verir ancak tohum kapsülleri köpekler, kediler ve atlar için zehirlidir. Hayvanda kusma veya ishal gibi belirtiler görürseniz bir veterinere başvurun.

6- Zambak Türleri

Zambak, sadece küçük bir miktar yendiğinde dahi akut böbrek yetmezliğine veya ölüme yol açabilen zehirli bir bitkidir.

7- Difenbahya

Aptal baston ve fil kulağı olarak da bilinen difenbahya, yutulduğunda hava yollarının şişmesine neden olarak ölümcül olabilir. Bitki çıplak tene değdiğinde bile yanma veya kaşıntıya neden olabilir.

8- Nergis

Bitkinin soğanı en zehirli kısmıdır. Bu yüzden kazmayı seven bir köpek veya kedi besliyorsanız, bu bitkiyi evinize sokmadan önce iki kere düşünmelisiniz. Çok fazla yutulması kusma, ishal, kasılma, titreme veya kardiyak aritmiye neden olabilir.

9- Ortanca

Bu popüler çiçek şakası olmayan bir zehir içerir: siyanür! Evcil hayvanların ve insanlar için ölümcül olabilmesi için bu çiçeklerden bir miktar yutmaları yeterlidir.

10- Zakkum

Bu bitkinin yalnızca bir bölümü (beyaz, pembe veya kırmızı çiçekleri) ölümcül olabilir. Zehirlenme belirtileri arasında uyuşukluk, kalp atışı yavaşlaması ve titreme yer alır.

11- Orman Gülü ve Açelya

Bu güzel çiçekler, beyaz bir çitin üzerinde mükemmel görünürler. Ancak bitkinin tamamı çok zehirlidir. Bir çiçeğin, gövdenin veya yaprağın yenmesi karın ağrısı, nefes alma zorluğu, felç, koma ve hatta ölüme neden olabilir.

12- Baldıran

Bu küçük beyaz çiçekler bahçenizde yabani ot gibi görünebilir ve meraklı evcil hayvanlarınızın ilgisini çekebilir. Baldıranın havuç gibi kokan zehri, sinir sistemine saldırır ve hem hayvanlara hem de insanlara ciddi zararlar verebilir.

13- Deve Tabanı

Neredeyse her evde bulunan bu bitkinin özü, ciltte ve ağızda tahriş, boğazda şişme, nefes alma zorluğu, yanma ve mide rahatsızlığı ile sonuçlanabilir. Şiddetli reaksiyonları nadir görülür. Ancak çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmak en iyisidir.

14- Yaygın Porsuk

Bu bitkinin tamamı zehirlidir fakat meyveleri en zehirli kısmıdır. İçerdiği alkaloidler kasılma, felç ve aşırı durumlarda kalp yetmezliğine neden olabilir.

15- Ökse Otu

Bu parazit bitkinin ölüme neden olup olmadığı tartışmalı olsa da, sindirim problemleri, kalp atışı yavaşlaması ve büyük dozlarda alındığında halüsinasyon etkilere neden olabilir.