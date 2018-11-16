Evinizde sıvı sabun yapmak gayet kolay



Bunun için de en başta yapmamız gereken, doğal, katkısız, içinde haram maddeler barındırmayan güvenilir sabunlar bulmak. Resimde gördüğünüz sabunlar, aradığımız bu özellikleri taşıyan el yapımı doğal sabunlar. Zeytinyağlı, büyük kalıp sabunu, güvendiğiniz aktarlardan, özellikle de zeytin yetiştirilen yörelerde, köylerden, pazarlardan bulabilirsiniz.

El yıkamada doğal kalıp sabunlar çok çabuk eriyor ve kullanım zor oluyor. Bu yüzden daha rahat kullanılır hale getirmek için, onları sıvı sabuna dönüştürmek en mantıklısı. Ayrıca sıvı sabununuza katacağınız güzel kokulu aromatik yağlar, kokusunun güzelleşmesini ve daha istekle kullanılmasını sağlıyor. Mesela gül yağı ile..

Banyoda sabunu kalıp olarak kullanmak daha kolay ancak, saçlar için çok faydalı çam terebentin esansını kullanabilmek ve güzel bir kokusunun da olması için, sabunun şampuana dönüştürülmüş hali yine güzel bir seçenek olabilir.

Sıvı Sabun İçin Gerekli Malzemeler:

150 gr. zeytinyağlı katkısız kalıp sabun (doğal, helal maddelerle hazırlanmış herhangi bir kalıp sabun olabilir.)



Ancak bıttım sabunu olmasın, bıttımla hazırlanan sıvı sabunun bekledikçe kıvamında yoğunlaşma oluyor, jölemsi bir hal alıyor, tekrar az miktar su ile sulandırıp çalkalayıp kullanmak gerekiyor. Bıttımla hazırlanan sıvı sabunu çamaşır makinasında, deterjanla beraber kullanmak iyi olur.

1 litreden fazla su,

1 yemek kaşığı gül yağı,

Blender,

Kapağı pompalı, sıvı sabun şişesi..

Kalıp sabunu üzerini örtecek miktar su içinde iyice yumuşayıncaya kadar bekletin. Yumuşayan sabunu suyu ile beraber blendera koyun. 1 litreye tamamlanacak şekilde soğuk su ilave edip karışımın içinde pütür kalmayıncaya kadar blendırdan geçirin.

Kıvamına bakın, gerekirse biraz daha su ilave edip tekrar karıştırın. İçine 1 yemek kaşığı da gül yağı ekleyip tekrar blenderda çekin.

Sıvı sabun şişesine doldurun, temiz, sağlıklı günler için güvenle kullanabileceğimiz sabununuz kullanıma hazır...

DOĞAL ŞAMPUAN NASIL?

75 gr. kadar bıttım sabunu ile el yapımı doğal zeytinyağlı sabunun da yine 75 gr. kadarını kaba alıp, üzerlerini kapatacak kadar iyi su ekleyin.

İyice yumuşadıklarında üzerine, 1 litreye tamamlayacak kadar soğuk su ilave edip aynen sıvı sabunda olduğu gibi içinde hiç pütür kalmayacak şekilde blenderdan geçirin.

Karışıma 2 tatlı kaşığı çam terebentin esansı ekleyip tekrar blenderı çalıştırın. Kıvamını beğendiğinizde evinizde varsa pompalı boş bir şampuan veya sabun şişesine koyup kulanın. Hepsi bu!.. Şampuanımız hazır, sağlıklı, mutlu günlerde kullanın.:)