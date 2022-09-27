Evinizde en kolay yapacağınız waffle tarifi
Canınız waffle çektiğinde dışarıdan alacağınızın 3-4 kat az maaliyetli evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o tarif..
Waffle yapmak için malzemeler
2 yumurta
1 çay bardağı şeker
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı süt
1 kabartma tozu
1 vanilya
2,5 su bardağı un
Tüm malzemeleri bir kaba alıp mikserle çırptıktan sonra waffle makinesine (eğer evinizde makine yoksa önceden ısıtılmış yağlı tavaya veya tost makinesine) bir kepçe kadar hamur döküyoruz. Pişmesini beklerken o sırada meyveleri dilimleyebiliriz. Muz, çilek, kivi arzu ettiklerinizi dilimledikten sonra pişen hamurun üstüne çikolatamızı sürüp, meyvelerimizi diziyoruz. Pasta süsü veya cesitli soslarla da süsyeleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.