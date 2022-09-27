Evinizde en kolay yapacağınız waffle tarifi

Waffle yapmak için malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 kabartma tozu

1 vanilya

2,5 su bardağı un

Tüm malzemeleri bir kaba alıp mikserle çırptıktan sonra waffle makinesine (eğer evinizde makine yoksa önceden ısıtılmış yağlı tavaya veya tost makinesine) bir kepçe kadar hamur döküyoruz. Pişmesini beklerken o sırada meyveleri dilimleyebiliriz. Muz, çilek, kivi arzu ettiklerinizi dilimledikten sonra pişen hamurun üstüne çikolatamızı sürüp, meyvelerimizi diziyoruz. Pasta süsü veya cesitli soslarla da süsyeleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.