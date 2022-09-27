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Kadın - Aile Evinizde en kolay yapacağınız waffle tarifi
Kadın - Aile

Evinizde en kolay yapacağınız waffle tarifi

Canınız waffle çektiğinde dışarıdan alacağınızın 3-4 kat az maaliyetli evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o tarif..

Yeniakit Publisher
2022-09-27 20:34:00 -
Evinizde en kolay yapacağınız waffle tarifi

Waffle yapmak için malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı şeker 

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt 

1 kabartma tozu

1 vanilya 

2,5 su bardağı un 

Tüm malzemeleri bir kaba alıp mikserle çırptıktan sonra waffle makinesine (eğer evinizde  makine yoksa önceden ısıtılmış yağlı tavaya veya tost makinesine) bir kepçe kadar hamur döküyoruz. Pişmesini beklerken o sırada meyveleri dilimleyebiliriz. Muz, çilek, kivi arzu ettiklerinizi dilimledikten sonra pişen hamurun üstüne çikolatamızı sürüp, meyvelerimizi diziyoruz. Pasta süsü veya cesitli soslarla da süsyeleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.

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