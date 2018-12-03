Eviniz rüzgarı nereden alıyor?

Evinizin hangi cephesinden hangi rüzgârı aldığı, evinizin güneş görmesi kadar önemli bir konu. Fakat “ısınma” açısından genellikle güney cepheyi seçmenin dışında ev alanların veya yaptıranların pek dikkat etmedikleri husus.

Mimarlar da konuyu pek umursamıyor ülkemizde..

Halbuki mesele sadece bir ısınma meselesi değil. Rüzgarın geliş yönünde bulunan bir mutfak ve tuvalet, olanca kokunun evin içine dolması demek.

Diğer taraftan eğer devasa bloklardan bir ev alıyorsanız, yangın merdiveninin hangi yönde olduğu da sizin için önemli bir ayrıntı olmalı. Allah göstermesin bir yangında kullanmak zorunda kalacağınız yangın merdiveninin, mutfak ve tuvaletlerin aksine bölgenin en çok rüzgar aldığı yönde olması gerekir.

Mesela ülkemizin en büyük şehri İstanbul’un çevresinde bir ev alacaksınız, aldığınız evde esen rüzgarların ileride size sorun çıkarmaması için şuna dikkat etmelisiniz:

İstanbul’da 365 günün hemen hemen 300 gününde hafif veya sert yıldız ve poyrazdan eser rüzgarlar. Kalan günlerde ise diğer yönlerden gelir.

O halde alacağınız evin mutfak ve helasının kuzey ve kuzeydoğu cephesinde bulunmamasına özellikle dikkat edin. Böylece yılın 300 günü kötü kokuların evinizin içini doldurmasını önlemiş olursunuz. Evinizin pencerelerini daha bir gönül rahatlığı ile açar, havalandırabilirsiniz.

Peki yangın merdiveni hangi cephede olacak? Tahmin ettiğiniz gibi yangın merdiveni binanın kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu cephesinde olmalı. Bir yangın halinde bu cephedeki yangın merdivenleri rüzgar yedikleri için dumanaltı olmaz, kullanması kolay olur. Eğer aksi istikamette ise duman altında kalacağı için, kullanım dışı kalacaktır.. Kim böyle bir ihtimalle karşı karşıya kalmak ister ki..