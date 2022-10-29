Evinin bahçesinde ölü bulundu
Mardin'de 45 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 45 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Kırsal Eşme Mahallesinde, Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde kanlar içinde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.