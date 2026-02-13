  • İSTANBUL
Evine zorla girip gasp etmişlerdi! Jandarmadan film gibi operasyon!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu kadının silah zoruyla girerek evdeki para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışa 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu (A.H.) isimli kadın market alışverişi sonrası ikametine döndüğü esnada, site koridorunda bekleyen kapüşonlu 5 şüpheli şahıs tarafından tabanca gösterilerek ikametine zorla girildi.

Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin Euro başka bir hesaba aktarıldı. Ayrıca ikamet içerisinde bulunan 5 bin Euro, 7 bin ABD Doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4’ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.

