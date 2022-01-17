Evine giren hırsızı öldürdü! Hakkında verilen karar tartışmalara neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okan Karatoprak evine hırsızlık için giren Murat Yarar’ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Yaralanan Murat Yarar hastanede yaşamını yitirirken, Okan Karatoprak tutuklandı.

Kocaeli'de, Murat Yarar, Okan Karatoprak’a ait dubleks eve hırsızlık amacıyla girdi. Sese uyanan Okan Karatoprak evin alt katına inince Murat Yarar ile karşılaştı. Okan Karatoprak ile Murat Yarar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Murat Yarar’ı bıçakla yaralayan Okan Karatoprak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Yarar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarar’ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan Karatoprak ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Karatoprak hakkında verilen karar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.