  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Evindeki zulalardan uyuşturucu madde ve mermi çıkan şüpheli aranıyor
Aktüel

Evindeki zulalardan uyuşturucu madde ve mermi çıkan şüpheli aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:26:55 -
Evindeki zulalardan uyuşturucu madde ve mermi çıkan şüpheli aranıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, silahla tehdit ettiği kişinin ihbarıyla adresinde arama yapılan şüphelinin evinin koridorunun tabanındaki zulalarda uyuşturucu madde, mermi, kılıç ve çalıntı olduğu değerlendirilen elektronik malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunan R.D, Otogar Mahallesi'nde bir araç içerisinden E.A. tarafından kendisine silahla tehditte bulunulduğunu ve üzerine ateş edildiğini kaydetti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakası tespit edilen aracın sürücüsü M.K'yi kısa sürede yakaladı. Tehditte bulunan ve araç içerisinden silahla ateş açan E.A. ise olay yerinden kaçtı.

M.K. emniyetteki ifadesinde konunun uyuşturucu ile ilgili olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler, E.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Ekipler, evin koridorunun taban tahtaları arasında zula olduğunu tespit etti. Taban tahtalarını kaldıran polis ekipleri, 10 paket içerisinde 465 mermi, kılıç, bıçak, 2 terazi, 66 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 15 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanmak için aparatlar, isim ve para miktarları yazan 2 not defteri ile ajanda ve çalıntı olduğu değerlendirilen elektronik malzemeler ele geçirildi.

M.K. hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Polis ekipleri, E.A'yı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar
Sağlık

Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar

Ahlatçı Holding çatısı altındaki Nanografi Nano Teknoloji şirketinin geliştirdiği protein temelli aşıda seri üretim için hazırlıklar hız kaz..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay