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Aktüel

Evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir evde yasadışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 kişi gözaltına alınırken 53 kök kenevir ve 3 bin 805 gram esrara el konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 00:35:52 -
Evinde kenevir yetiştiren şahsa jandarma operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir evde yasadışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 kişi gözaltına alınırken 53 kök kenevir ve 3 bin 805 gram esrara el konuldu.


Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir evde yasadışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler tarafından H.V. isimli şahsa ait evin bahçesinde yapılan kontrolde toplam 53 kök kenevir bitkisi ile çuval ve kasa içerisinde kurutulmuş toplam 3 bin 805 gram esrar ele geçirildi.


Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli H.V. "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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