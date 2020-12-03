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Aktüel Evinde kablosuz internet olanlar televizyonlarını akıllı TV yapabiliyor
Aktüel

Evinde kablosuz internet olanlar televizyonlarını akıllı TV yapabiliyor

Sahip olduğu televizyonda akıllı TV özellikleri olmayan kullanıcıların da bu teknolojiden faydalanabilmesi için Turkcell tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı, tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yoğun ilgi gördü - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - “TV+ servisimiz izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevildi. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı ile de tüm televizyon sahiplerine akıllı TV deneyimi yaşatmak ve onların TV+ servisimizin her geçen gün genişleyen içerik yelpazesinden faydalanabilmelerini sağlamak istiyoruz”

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:14:55 -
Evinde kablosuz internet olanlar televizyonlarını akıllı TV yapabiliyor

İSTANBUL (AA) - Sahip olduğu televizyonda akıllı TV özellikleri olmayan kullanıcıların da bu teknolojiden faydalanabilmesi için Turkcell tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı yoğun ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı, sahip olduğu televizyonda akıllı TV özellikleri olmayan kullanıcıların bu teknolojiden faydalanabilmesini sağlıyor.

TV+ Ready cihazı, tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yoğun ilgi gördü.

Android işletim sistemi ile gelen cihazın hızlı ve kolay kullanıma sahip menüsü içinde canlı TV kanallarını izlemenin dışında 24 saate kadar geri sarma ve 50 saate kadar kayıt yapma gibi özellikler de kullanılabiliyor. Yayınları kablosuz internet üzerinden alan TV+ Ready cihazını HDMI girişi olan herhangi bir televizyona bağlamak yetiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TV+ Ready'nin televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren yenilikçi bir ürün olduğunu belirterek, “TV+ servisimiz izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevildi. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı ile de tüm televizyon sahiplerine akıllı TV deneyimi yaşatmak ve onların TV+ servisimizin her geçen gün genişleyen içerik yelpazesinden faydalanabilmelerini sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

TV+ Ready cihazı ile 150’den fazla canlı televizyon kanalı ile 5 binden fazla film ve dizinin yanı sıra Bundesliga, Premier Lig, NBA maçları ve F1 yarışlarına da erişilebiliyor.

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