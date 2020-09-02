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Gündem Evin balkonu aniden çöktü: 1 kişi yaralandı
Gündem

Evin balkonu aniden çöktü: 1 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın 1’nci katında balkonda bulunan bir kişi balkonun çökmesiyle aşağı düşerek, hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 03:25:00 -
Evin balkonu aniden çöktü: 1 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gece kuşu Sokak’ta saat 23:00 sıralarında oldu. Verilen bilgiye göre, sokak içerisindeki iki katlı bir binanın balkonunda bulunan N.C (13) isimli kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöken balkondan düşerek yaralandı. Çıkan sesle dışarı çıkan mahalleli küçük kızı beton yığınları arasından çıkardı.

Hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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