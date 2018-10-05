Evimizi nasıl aydınlatalım?

Evimizdeki her odanın kendine özel bir rolü vardır. Evin nasıl aydınlatılacağını planlarken, bu, hem işimizi kolaylaştırmalı hem de evi güzelleştirmeli diye düşünmeliyiz. Gün içinde bir odayı farklı şekillerde kullanırız. Yemek yaparken mutfağın ışıl ışıl olması işimize gelir, ama gece bir bardak su içmek için loş bir ışık yeterlidir. Bu tip farklı kullanım biçimleri olabileceğini her odada, buna göre aydınlatma ürünleri seçebiliriz.

Bir odanın aydınlatılması konusunda ince eleyip sık dokumalısınız. Çok yukarıdan gelen bir aydınlatma asla bir odayı gerektiği gibi aydınlatmaya yetmeyecektir. Çok aşağıda kalan lambalar ise en başta aydınlatma görevini yerine getiremez. Tavan lambalarını doğru bir yüksekliğe asmak kadar oda için fazla küçük ya da büyük olmamalarına da dikkat etmek de önemlidir.

Mutfak, salon ve odalarınızda tek bir ışık kaynağı ile yetinmemeye çalışın. Tavan lambanızın yanı sıra abajur, lambader ya da duvar aplikleriyle salona çok daha güzel bir hava katabilirsiniz. Mutfakta, sarfiyatsız led ışıkları tezgah üstünü aydınlatacak şekilde raf altına gizleyerek kullanabilirsiniz.

Tavanda sıralanacak üç-beş lambalı avize yerine, bir tavan lambası, bir ayaklı lamba ve bir abajur gibi, çeşitli ışık kaynakları hem daha kullanışlı olur hem de evi daha güzel gösterir.

Işığın gözü yormaması için odanın ayrı bölümlerinin farklı miktarda ışıkla aydınlanmasına izin verin. İşyeri katları gibi olmasın. Odanın her yanı eşit şekilde, pırıl pırıl aydınlanacak diye uğraşmayın.

Mutfak aydınlatmasında ışığa mutfağın ortasında değil, tezgahta iş yaparken ya da ocaktaki yemeği kontrol ederken daha çok ihtiyaç duyduğunuzu hatırlayın.

Banyoda aynanın üzerinde ve her iki yanında lambalar olması, aynaya bakarken gölge sorununu ortadan kaldırır.

Tasarruflu ampuller kullanmanız da keseniz ve ülkenin enerji tasarrufu açısından yayarlıdır.