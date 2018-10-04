Evim küçük derdim büyük



Küçük bir evde oturuyor da olsak, akıllı çözümlerle, evin her santimetre karesinden faydalanıp kendimize kocaman bir alan kazanmak mümkün. Bakın mesela:

Yer ve duvar döşemelerinde açık pastel tonları kullanıldığında ev olduğundan daha büyük görünür. Eşyalarda basit hatları olan, açık renk minimal seçimler de evin olduğundan daha geniş görünmesine yardımcı olacaktır.

Fonksiyonel eşyalar edinmeye veya evinizin ölçüsüne göre yaptırmaya çalışmanız çok akıllıca olacaktır. Oturma odası için alacağınız koltukların yatak olma özelliğinin olması misafirlerinizi ağırlarken size kolaylık sağlar.

Küçük mutfaklar için masa ve bank iyi çözüm olabilir. Yemek haricinde masayı duvara yaslayıp mutfakta daha fazla alan kazanabilirsiniz. Ayrıca bankların altına mutfak eşyalarınızı da kolayca yerleştirebilirsiniz.

Kaldı ki, bütün mutfak eşyalarının raflara dizilmesine lüzum olmayabilir. Çok sık kullanmadığımız eşyaları plastik şeffaf kutulara koyup evin herhangi bir yerinde depolamamız mümkün. Kutular şeffaf olacağı için ihtiyaç olduğunda hangi kutuda oldukları kolayca görülebilir. Ya da kutu üzerine şık etiketler de hazırlayabilirsiniz.

Küçük evler için duvarlar en değerli alanlardır. Mutfakta, banyoda, oturma odası, yatak odası kısacası evin her bölümünde duvarlara istediğiniz kadar raf veya dolap yerleştirebilir, eşyalarınızı kolay bir şekilde depolayabilir veya sergileyebilirsiniz.

Yatak odası en önemli mekanlardan biri. Hazır alınan dolapları sığdırmak her zaman mümkün olmayabilir. Tam olarak yerleştirsek de kenarlarda atıl alanlar kalması muhtemel. Küçük yatak odaları için en mantıklı çözüm, ihtiyaçlarınıza ve oda ölçülerine göre yapılan bir dolap kullanılmasıdır. Kapakları sürgülü olduğunda açma kapama esnasında yer sıkışıklığı problemi de ortadan kalkmış olur.