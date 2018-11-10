Evi satmanın yolu fotoğraflarından geçiyor..

Ev satılırken satış sürecini kolaylaştıracak bazı hazırlıklara ihtiyaç duyulur. Fotoğraf çekimi bu hazırlıkların en önemlileri arasında yer alır. Çünkü fotoğrafın doğru çekilmesi evin özelliklerini net bir şekilde ortaya koyarken ilk izlenim açısından da büyük önem taşır. Onun için profesyonel bir fotoğraf çekimi yapılmasa da birkaç noktaya dikkat ederek evin doğru pazarlanması mümkün olabilir.

İşte evinizi sattıracak fotoğrafları çekerken dikkat etmeniz gereken ipuçları..

Evinizin fotoğrafının güncel olması gerekir. Bunun için de ne zaman ilan vermeyi planlıyorsanız o günlere ait bir fotoğraf olmalı. Mesela yazın kullanacağınız bir ilan için kışa ait bir görüntü doğru bir intiba bırakmaz.

Bir evin dıştan nasıl göründüğü önemlidir. Dışardan bir kare çekmelisiniz. Ancak bu çekimi yaparken hava durumuna dikkat edin. Bulutlu bir havada çekim yaparsanız resim çok net görünmediği gibi kasvetli olur. Güneşli bir günde çekim yapmalı ve böylece resmin daha hoş görünmesini sağlamalısınız.



Ev almak isteyenler evin hangi bölümlerini görmek ister? Bu soruya cevap olacak bölümleri çekmeyi ihmal etmeyin. Gereksiz yerleri değil, evin en temel özelliklerini görüntülemeniz daha doğru olur.

Bu yüzden de oda oda, bölüm bölüm çekmeye özen gösterin. Önce odalar sonra da mutfak, banyo ve varsa balkonun fotoğrafını çekin.

Evin içini görüntülerken bütün ışıkları açın. Böylece net bir görüntü elde edilmesini sağlarsınız.

Evin için görüntülerken kötü bir izlenim verecek ya da resmin estetiğini bozacak bir eşyanın görünmesine izin vermeyin.



Mesela çöp kutusu gözüküyorsa ortadan kaldırın ya da etraf dağınıksa düzeltin.

Evin manzarasının nasıl olduğu, önünün açık mı kapalı olduğu konut alıcıları tarafından merak edilir. Elbette siz de önemsersiniz. Bazı odaların pencerelerinden manzaranın nasıl göründüğünü gösteren fotoğraflar çekmeye özen gösterin.

Fotoğraf kalitesi önemlidir. Çekim yaptığınız makinenin ya da cep telefonunun ayarlarını doğru kullanarak net fotoğraflar çekmeye çalışın.

Fotoğraf çekerken mümkün olduğu kadar cihazınızın en iyi çözünürlüğünü kullanın. Fazla zoom yapmayın. Ne çok uzak ne de çok yakından çekim yapın.

Görüntüler üzerinde ufak tefek bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunun için hem bilgisayarlarda hem de cep telefonlarında gerekli programlardan yardım alabilirsiniz.