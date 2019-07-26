Evinizi doğal yollarla aydınlatmak, tasarruf yapmanızı sağlayacaktır. Yeni bir ampul kullanmak yerine, gerekenleri doğru şekilde yaparak ferah ve aydınlık bir eve kavuşmanız mümkün.

Evi aydınlık göstermenin incelikleri

-Evinizde aydınlık renkler kullanın. Soft ve açık renkler, alanı olduğundan daha büyük, geniş ve ferah gösterir. Işık etrafa dilediğince yayılabilir. Koyu renkler evinizi küçük gösterirken, ışığı da yuttuğu için daha basık görüntü meydana gelecektir. Bu tür renkler tercşh ederseniz de ekstra ışıklandırma yapmanız gerekebilir. Renk katmak istediğiniz alanları sehpa, yastık, sandalye, masa gibi objelerde kullanabilirsiniz.

-Ayna kullanımını artırın. Aynalar hem dekoratiftirler hem de odanızı olduğundan daha da büyük göstermeye yardımcı olacaktır.

-Cam kapılar ve geçişler kullanın. Evinizdeki ışığın rahatça yayılabilmesi, alanlarda gezinen bol ışığın diğer alanlara da nüfuz etmesini istiyorsanız bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim.

-Zeminde kullandığınız parkeleri açık renkli kullanın ve ışığın yansıması için alan bırakın. Her alanı halı ile kaplamayın. Halılarınızı da aynı şekilde açık renkli tercih edin.

-Eğer üst katlardaysanız, tepe camları ekleyebilirsiniz. Bunu sağlayamıyorsanız, evinizinışık alan noktasındaki duvarından iri delikler açarak dekoratif bir alan meydana getirebilirsiniz.