Evertonlı Cenk Tosun güç depoluyor
Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Kulüp resmi internet sitesinden yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman görüntülerine yer verdi.13 Temmuz 2018 Cuma 18:06
İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman görüntülerine yer verdi. Geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Everton, yeni sezona 11 Ağustos'ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak.
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