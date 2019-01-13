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Everton'dan sürpriz Cenk Tosun kararı!

Premier Lig ekiplerinden Everton milli futbolcumuz Cenk Tosun'un bonservis bedelini belirledi.

13 Ocak 2019 Pazar 02:37
Everton'dan sürpriz Cenk Tosun kararı!

Premier Lig takımlarından Everton, Cenk Tosun için kararını verdi. Son zamanlarda kadroya girmekte zorlanan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Milli forvet için Everton, 22.5 milyon euro bonservis ücreti belirledi.

İngiliz basınının haberine göre teknik direktör Marco Silva'nın yavaş yavaş gözden çıkardığı Türk golcü, istenilen teklifin gelmesi halinde satılacak.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer yapmak için önce kadrodan birinin satılması gerektiğini belirtmişti.

Cenk satış listesinde!

Cenk'in dışında Everton'da bir diğer forvet Oumar Niasse'ın da satılık listesine konduğu açıklandı. İngiliz ekibinin, kiralama konusuna da sıcak bakmadığıu kaydedildi.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 02:37
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Premier Lig
  4. İngiltere

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