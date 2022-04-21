  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Everton-Leicester City maçı sonucu ne oldu? Everton-Leicester City maç özeti:
Spor

Everton-Leicester City maçı sonucu ne oldu? Everton-Leicester City maç özeti:

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. kümede kalma mücadelesi veren Everton-Leicester City maçı soncu futbalseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Everton-Leicester City maçı sonucu ne oldu? Everton-Leicester City maç özeti:

Yeniakit Publisher
2022-04-21 08:09:00 - 2022-04-21 08:10:51
Everton-Leicester City maçı sonucu ne oldu? Everton-Leicester City maç özeti:

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City evinde Everton'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada Leicester City adına Harvey Banets 5. dakikada golünü atarak takımını öne geçirirken, Everton'da Richarlison 90+2. dakikada sahneye çıkarak eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 29'a çıkararak küme düşme hattıyla arasını 1 puan daha açarken, Leicester City ise 41 puana yükseldi. Ligin 34. haftasında Everton deplasmanda Liverpool'a misafir olacak. Leicester ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig puan durumu

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay