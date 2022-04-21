Everton-Leicester City maçı sonucu ne oldu? Everton-Leicester City maç özeti:
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. kümede kalma mücadelesi veren Everton-Leicester City maçı soncu futbalseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Everton-Leicester City maçı sonucu ne oldu? Everton-Leicester City maç özeti:
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City evinde Everton'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada Leicester City adına Harvey Banets 5. dakikada golünü atarak takımını öne geçirirken, Everton'da Richarlison 90+2. dakikada sahneye çıkarak eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla birlikte Everton puanını 29'a çıkararak küme düşme hattıyla arasını 1 puan daha açarken, Leicester City ise 41 puana yükseldi. Ligin 34. haftasında Everton deplasmanda Liverpool'a misafir olacak. Leicester ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.
İngiltere Premier Lig puan durumu