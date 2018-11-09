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Eve sinen yemek kokularını gideren pratik yöntemler!

Mutfakta yemek yaparken soğan, balık, kızartma gibi kokular siner. Bu kokuları doğal yollarla gidermek mümkün. İşte pratik yöntemler…

09 Kasım 2018 Cuma 21:34
Eve sinen yemek kokularını gideren pratik yöntemler!

Peki bu yöntemler nelerdir ve oluşan yemek kokulardan kurtulmak için neler yapmalıyız? İşte pratik bir şekilde evdeki istenmeyen kokulardan kurtulmanın en doğal yöntemleri...

LİMON KABUĞU YAKIN

Mutfağınızda yaptığınız yemeğin ardından tüm eve sinen kokudan kurtulmak için limon kabuklarını yakmak etkili bir yöntem. Kızartma kokusu, balık kokusu gibi kokuları yok etmekte çözüm yaratan limon kabuklarını ocakta yakın. Kısık ateşte yanan limon kabukları ortama hoş bir koku yayacaktır. Kızartma veya balık gibi kokuların yerine ferah bir limon kokusu yerini alacaktır.

SİRKE VE LİMONLU SU KAYNATIN

Etkili yöntemlerden biri de sirke ve limonlu su kaynatmak. Yemekten sonra sinmiş olan kokuyu yok etmekiçin bir cezveye 1 bardak su, bir miktar elma sirkesi ve bir adet limonu sıkarak kısık ateşte kaynatın. Bu yöntem ile eve sinmiş kokular tamamen yok olacaktır.

AYI TAVADA KAVURUN

Siyah çayı teflon bir tavada kavurun. Kavururken çıkan duman evdeki sinen yemekkokusundan kurtulmanızısağlayacaktır. Çıkan dumanın 5-10 dakika ortama yayılmasını sağladıktan sonra ocağı kapatın. Kavrulan çayı bir süre ocakta bekletin ki koku yayılmaya devam etsin. Bu pratik yöntem ile eve sinen yemek kokularından kurtulabilirsiniz.

MUTFAKTA MUM YAKIN

Pratik yöntemlerden biri olan mum yakmak yemek kokularını yok etmek için bir alternatiftir. Yemeğinizi pişirdiktensonra yanan mumu mutfağınıza koyun ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Bu işlemi yemek yaparken de yapabilirsiniz. Mutfağınıza dekor amaçlı mum koyabilirsiniz ve yemekten sonra mumları yakmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞI İLE ÇÖZÜM

Su dolu bir cezveye 4- 5 tane defne yaprağı ekleyin. Kısık ateşte kaynatın. Ocağı kapattıktan sonrakaynayan suyu dökmeyin, bir kenarda bekletin ve o güzel koku etrafa yayılmaya devam etsin. Hoş ve ferah kokusu olan defne yaprakları sinmiş yemek kokularının yerini alacaktır.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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