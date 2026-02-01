  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonizmin dijital tetikçisi "Muhbir"e erişim engeli! Dünya nefesini tuttu İstanbul'u izliyor! Fidan ve Arakçi zirvesi sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi Venezuela sokaklarında Maduro sürprizi! Dev panolardaki "Geri istiyoruz" mesajı gündem oldu Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı? İngiltere'de Prens Andrew depremi! Başbakan Starmer'dan "ABD Kongresi'nde ifade versin" çağrısı Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti! Epstein Lağımında Kimler Yok ki! 'Batı' Medeniyeti pislik saçıyor Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor! Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar!
Yerel Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar
Yerel

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Gaziantep'te sabah erken saatlerde bir eve giren 3 şüpheli, içerisinde 2 milyon 700 bin TL olan kasayı çaldı. Olay sonrası şüphelilerin evden çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Gaziantep'te içerisinde 2,7 milyon TL bulunan kasanın çalınma anı kameraya yansıdı. Olay, 30 Ocak günü Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah erken saatlerde kimsenin evde olmadığı sırada eve giren 3 şüpheli, kapıyı kırarak içeri girdi. Girdikleri evde ortalığı talan eden şüpheliler, odalardan birindeki elbise dolabında bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 milyon 700 TL para olduğu belirtilen kasayı alarak kaçtı. Eve geldiklerinde hırsız girdiğini fark ederek şok geçiren hane halkı, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparak parmak izi aldı.

İÇERİSİNDE 2 MİLYON 700 TL BULUNAN KASA HIRSIZLIĞI KAMERAYA TAKILDI

Şüpheli şahısların çelik kasayı aldıktan sonra evden kaçma anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahıs sokağın karşısında gözetlemede yaparken 2 şahsın güçlükle taşıdıkları kasa ile evden çıkma anları yer aldı. Görüntülerin devamında şüpheli şahısların, çaldıkları kasayı gizlemek amacıyla üzerine örtmeleri ve sonrasında kaçma anları yer aldı.

Olay sonrası kaçarak sırra kadem basan şüpheli şahısları yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!
Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Yerel

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aktüel

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23