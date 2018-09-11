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Eve giren hırsızı vatandaşlar enseledi

Kepez ilçesinde Erol Ş.'ye ait evden hırsızlık yapan M.A. (24), kendisini fark eden vatandaşlar tarafından yakaladı.

11 Eylül 2018 Salı 11:14
Eve giren hırsızı vatandaşlar enseledi

Saat 22.00'de Barış Manço Bulvarı'nda meydana gelen olayda bulvardaki apartmanın birinci katında bulunan Erol Ş.'ye ait daireye giren M.A., televizyonu çalmaya çalıştı. Bu sırada yürüyüşe çıkan ev sahibi Erol Ş.'nin akrabası İbrahim Ç. ve arkadaşları, dairede birinin olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen İbrahim Ç. ve arkadaşları kontrol etmek için pencerelere yöneldiklerinde M.A., kaçmaya çalıştı. İbrahim Ç. kovalamaca sonucunda M.A.'yı yakaladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Aşayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri M.A.'yı gözaltına aldı. İnceleme yapan polis, M.A.'nın olay yerine geldiği motosiklette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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