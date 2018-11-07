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Evden yayılan koku mahalleyi ayağa kaldırdı! Sebebini duyanlar inanamadı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kapısı açık unutulan buzdolabından yayılan koku, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Kokuyu ceset kokusu zanneden mahalleli, ekipleri alarma geçirdi

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:08
Evden yayılan koku mahalleyi ayağa kaldırdı! Sebebini duyanlar inanamadı

Gaziantep'te kapısı açık unutulan buzdolabından yayılan kokuyu ceset kokusu zanneden mahalleli, ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye merdiveni ile içeriye giren ekipler, kokunun kaynağının kapısı açık unutulan buzdolabı olduğunu tespit etti.

Mahalleli kokuya dayanamayarak polisi aradı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireden çevreye pis kokular yayıldı. Dayanılmaz hale gelen koku üzerine şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, vatandaşların ifadeleri doğrultusunda kokunun apartmanın birinci katında bulunan A.S.'nin evinden geldiğini belirledi.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle eve girdi

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de çağrılması üzerine ekipler, itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Kapıdaki asma kilidin kesilmesiyle içeri giren ekipler evde kimseyi bulamazken, buzdolabının kapısının açık olduğunu fark etti. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin bozulduğunu ve koktuğunu belirleyen ekipler mahalleden ayrıldı.

Öte yandan, evde yaşayan A.S. ve ailesinin 2 hafta önce şehir dışına çıktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:08
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey

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