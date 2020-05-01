  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Tokat’ta, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan 70 yaşındaki Nergis Yelden’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:18:02 -
Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Tokat’ta, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan 70 yaşındaki Nergis Yelden’e doğum günü sürprizi yapıldı.


Antalya’da ikamet eden Derya Yelden, seyahat yasağı nedeniyle Tokat’ın Turhal ilçesinde ikamet eden annesinin doğum günü kutlamaya gelemedi. Yelden, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’e sosyal medya hesaplarından ulaşarak annesine doğum günü yapılmasını istedi. Başkan Bekler’in talimatı ile belediye zabıta ekipleri genç kadının isteğini gerçekleştirdi. Ray Mahallesinde ikamet eden yaşlı kadına zabıta ekipleri tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Pasta sürprizi ile karşılaşan yaşlı kadın yaşadığı sevinci dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı