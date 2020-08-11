Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR desteği!
İşsizliğin önünü kapamak isteyen İŞKUR, bu kez de ev kadınlarına umut oldu.
İŞKUR’un istihdamı artırma amaçlı yürüttüğü program ev kadınlarına birçok iş kolu açıyor. Sabundan nikah şekerine kadar birçok ürünün evde hazırlanması için ev kadınlarına destek ödemesi yapılıyor.
İŞKUR evde paketleme işi nedir?
İŞKUR evde paketleme işi kapsamında ev kadınları genellikle,
Nikah şekeri yapımı
Sabun yapımı
Tel toka kutulama
Bitki çayı paketleme
Gömlek yakası dikme vb. tekstil işleri
Poşet katlama
Cetvel seti yapımı
Takı tasarımı ya da küpe arkası takma gibi takıyı tamamlayacak el işleri
Mandal montajı
Ürün ambalajlama
Peçete halkası yapma vb. paketleme ve el işleri yaparak para kazanıyor.
İŞKUR'a giderek iş ve meslek danışmanları aracılığı ile kaydınızı yaptırdıktan sonra yetenek havuzuna aktarılıyorsunuz. Yetenek havuzunda size uygun bir iş bulunduğunda işin mahiyetine göre en az 600 TL -genelde 1000 TL civarı- para kazanılabiliyor. Hem de bunun için evden ayrılmanıza ve uzun saatler çalışmanıza gerek yok. İyi bildiğiniz ve yatkın olduğunuz bir işi evde sürdürerek gelirinizi giderek yükseltebiliyorsunuz.