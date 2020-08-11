Evden çalışmak isteyenlere İŞKUR desteği!

İŞKUR’un istihdamı artırma amaçlı yürüttüğü program ev kadınlarına birçok iş kolu açıyor. Sabundan nikah şekerine kadar birçok ürünün evde hazırlanması için ev kadınlarına destek ödemesi yapılıyor.

İŞKUR evde paketleme işi nedir?

İŞKUR evde paketleme işi kapsamında ev kadınları genellikle,

Nikah şekeri yapımı

Sabun yapımı

Tel toka kutulama

Bitki çayı paketleme

Gömlek yakası dikme vb. tekstil işleri

Poşet katlama

Cetvel seti yapımı

Takı tasarımı ya da küpe arkası takma gibi takıyı tamamlayacak el işleri

Mandal montajı

Ürün ambalajlama

Peçete halkası yapma vb. paketleme ve el işleri yaparak para kazanıyor.

İŞKUR'a giderek iş ve meslek danışmanları aracılığı ile kaydınızı yaptırdıktan sonra yetenek havuzuna aktarılıyorsunuz. Yetenek havuzunda size uygun bir iş bulunduğunda işin mahiyetine göre en az 600 TL -genelde 1000 TL civarı- para kazanılabiliyor. Hem de bunun için evden ayrılmanıza ve uzun saatler çalışmanıza gerek yok. İyi bildiğiniz ve yatkın olduğunuz bir işi evde sürdürerek gelirinizi giderek yükseltebiliyorsunuz.