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Aktüel Evden çalışarak para kazanmak isteyenler bu tehlikeye dikkat!
Aktüel

Evden çalışarak para kazanmak isteyenler bu tehlikeye dikkat!

Koronavirüs salgını döneminde evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanmak isteyenlerin sayısı artarken dolandırıcılar da bu durumdan fırsat bulmaya çalışıyor. Samsun'da evden çalışarak para kazanmak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 19:17:00 -
Evden çalışarak para kazanmak isteyenler bu tehlikeye dikkat!

Samsun'da pandemide evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pandemide evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını bilgisini aldı.

Gözaltına alındı

 

Siber polisi bir ay süren takip ve çalışma sonucu olayla ilgili Y.E.P adlı genci yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.E.P.'nin evinde ve aracın da yapılan aramalarda 200'e yakın kullanılmaya hazır başka şahıslar üzerine açılmış telefon hattı ve çok sayıda başka kişiler adına açılmış banka kartları ele geçirdi. Ayrıca dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Y.E.P. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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