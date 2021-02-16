Evden çalışanların yüzde 61'i mutlu değil!
Koronavirüs salgın döneminde iş hayatının eve taşınmasıyla birlikte mesai saatleri artarken yapılan anketlerde evde çalışanların yüzde 61'inin mutsuz olduğu ortaya çıktı.
Pandemi döneminde iş hayatının evlere taşınması üzerine yapılan bir ankete göre, evde çalışanların çoğu bu durumdan memnun değil.
Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birçok iş yeri, çalışma düzeninde değişikliğe gitti. Türkiye’de yüz binlerce kişi artık evden çalışmaya başladı.
Ofis hayatının unutulduğu bugünlerde ise yeni çalışma düzeni için online anket yapıldı.
Evde çalışanların yüzde 61'i mutsuz
Anket sonuçlarında, evden çalışanların yarısından fazlasının bu durumdan şikayetçi olduğu görüldü. Yüzde 61'lik kesim mutsuz olduğunu belirtirken, geriye kalan yüzde 39'luk kesim ise ev ortamından oldukça memnun.
Mesai saatleri uzadı
Evden çalışma sistemine alışamayan vatandaşların şikayetçi olduğu en önemli konu ise sosyal ilişkilerin kısıtlanması, mesai saatlerinin uzaması ve işe odaklanamamaları.