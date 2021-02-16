Evden çalışanların yüzde 61'i mutlu değil!

Pandemi döneminde iş hayatının evlere taşınması üzerine yapılan bir ankete göre, evde çalışanların çoğu bu durumdan memnun değil.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birçok iş yeri, çalışma düzeninde değişikliğe gitti. Türkiye’de yüz binlerce kişi artık evden çalışmaya başladı.

Ofis hayatının unutulduğu bugünlerde ise yeni çalışma düzeni için online anket yapıldı.

Evde çalışanların yüzde 61'i mutsuz

Anket sonuçlarında, evden çalışanların yarısından fazlasının bu durumdan şikayetçi olduğu görüldü. Yüzde 61'lik kesim mutsuz olduğunu belirtirken, geriye kalan yüzde 39'luk kesim ise ev ortamından oldukça memnun.

Mesai saatleri uzadı

Evden çalışma sistemine alışamayan vatandaşların şikayetçi olduğu en önemli konu ise sosyal ilişkilerin kısıtlanması, mesai saatlerinin uzaması ve işe odaklanamamaları.