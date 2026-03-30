Evdeki şofben alev aldı! Büyük panik yaşandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir evde şofbenin alev alması üzerine aile büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evin içini bir anda yoğun duman kapladı. Durumu fark eden aile, banyoda bulunan şofbenin alev aldığını görünce hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, olay yerine gelen ekipler gerekli kontrollerin ardından adresten ayrıldı. Büyük panik yaşayan 6 kişilik aile ise derin bir nefes aldı.