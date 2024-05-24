Evdeki mahremiyetimizi nasıl çaldılar? Sakın bunu yapmayın

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu, TV100'deki bir programda evlerimizde bile mahremiyetimizin kalmadığını belirtti. Kurtoğlu, kapalı televizyonlardan bile görüntülerin alınabildiği ve bu durumun kişisel mahremiyeti tehlikeye attığını vurguladı. Kanal D Ana Haber'de ise evlerimizdeki bebek kameraları ve robot süpürgelerin nasıl birer izleme aracına dönüşebildiği anlatıldı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Evdeki mahremiyetimizi nasıl çaldılar?" başlıklı köşe yazısında şunları aktardı:

"İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'nun televizyondaki açıklamaları izleyen herkesi şoke etti. TV100 kanalında Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Kurtoğlu, "Kız öğrencilerime şunu belirtirim. Lavaboya, tuvalete giderken çocuklarımız cep telefonlarını götürme garabetinde bunuyorlar, sakın bunu yapmayın. Artı, evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir döneme gidiyoruz" dedi.

Aynı günün akşamında ise Kanal D Ana Haber'de evlerdeki bebek kameraları ya da robot süpürgeler yardımıyla konut ve işyerlerinin hackerlar tarafından 24 saat boyunca izlenebildiği anlatılıyordu.

Sanırım evde yaşananlar için söylediğimiz "Dört duvar arasında kalır" sözü tarihe karıştı. Bu psikoloji ile yaşamaya mahkum edilen ve paranoyanın esiri haline gelecek olan insanlığın Allah yardımcısı olsun."

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