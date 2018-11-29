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Evdeki ihmal okulda, komşuda üzüntü oluyor

Çocuklarınızı eğitmek, terbiye etmek için yetersiz ve ihmalkâr davranırsanız, arkadaşlarınıza, öğretmenlerine ve kendi arkadaşlarına kötü davranan küçük bir yaramaza sahip olursunuz.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:50
Evdeki ihmal okulda, komşuda üzüntü oluyor

Kanepeleri sıçrama tahtası gibi kullanmasına izin vermeniz yeterli olmayacaktır çünkü başka yerlere gittiğinizde de böyle davranmak isteyecektir. Misal aşağıdaki fotoğrafta çok açık sergileniyor. Herkes keyif içerisinde ailecek televizyon seyrediyor. Fakat minik oğlan sehpanın üzerine yayılmış.. Belli ki, dikkati kendisinin üzerine çekmek istemekte. Herkesin televizyon ekranına kilitlenmesinden memnun değil. Onunla kim meşgûl olacak? Anne ve babaya yapılmayacakları yapmak suretiyle duyuruda bulunuyor. Anne babanın da pek umurunda değil.

Çocuklarınıza misafirliğe gittiğinizde nasıl davranmaları gerektiğini anlatabilirsiniz. Bu giderken öğütlenecek bir iş değildir. Her gün ev içinde uygulamalı alışkanlık kazandırılmak suretiyle başarılabilir. Yeterince kendisine ilgi gösterilmemiş, umursanmamış çocuklarla yapılacak bir ziyaret komşu için kabus olabilir. Aynı şekilde sofrada hoş olmayan şekilde davranışlar ve sözler sarfedebilir. Eğer çocuğunuza gereken şeyleri öğretemezseniz kimse onu sevmeyecek ve siz de ondan hoşlanmayacaksınız.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:50
  1. çocuk yetiştirme
  2. çocuk eğitimi

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