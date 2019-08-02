evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Bazı bitkiler güzelliğiyle dikkat çeksede, ev ortamında yetiştirilmeye uygun değillerdir. Hatta aralarından birkaçı, sağlığı ciddi manada etkileyebilir.

İşte o bitkiler...

Zambak

Bu bitki kedi sahiplerini ilgilendiriyor. İnsanlar için değil fakat, kediler için oldukça zararlı bir bitkidir. Bazıları kedilerin sindirim sistemini bozar, böbreklerini iflas ettirir, ishal ve kusmaya yol açar.

Ateş çiçeği

Ateş çiçeği halüsinojenik bir etkiye sahiptir. Lavantaya benzeyen renkleride vardır. Bu nedenle karıştırılmaması, evde yetiştirilmemesi gereken bir bitkidir.

Boru çiçeği

Dekoratif bir bitki olmasına rağmen, ev ve bahçede yetiştirilmemesi gereken bir bitkidir. Tadı oldukça lezzetlidir fakat psikoaktif ataklara sebep olabilir. Sentetik ilaçların içerisindede sıklıkla kullanılır.

Ortanca

Ortanca, evlerde ve bahçelerde sıklıkla yetiştirilen bir bitkidir. Fakat yenmesi durumunda solunum durması, tansiyon düşmesi, baygınlık ve baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir