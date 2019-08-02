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Evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Evinize rengi ve mis kokularıyla gününüzü şenlendiren bitkiler, evinize bir canlılık katar. Peki ama bazıları sağlık açısından zararlıysa, ne yapılmalı?

02 Ağustos 2019 Cuma 11:33
Evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Bazı bitkiler güzelliğiyle dikkat çeksede, ev ortamında yetiştirilmeye uygun değillerdir. Hatta aralarından birkaçı, sağlığı ciddi manada etkileyebilir.

İşte o bitkiler...

Zambak

Evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Bu bitki kedi sahiplerini ilgilendiriyor. İnsanlar için değil fakat, kediler için oldukça zararlı bir bitkidir. Bazıları kedilerin sindirim sistemini bozar, böbreklerini iflas ettirir, ishal ve kusmaya yol açar. 

 

Ateş çiçeği

evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Ateş çiçeği halüsinojenik bir etkiye sahiptir. Lavantaya benzeyen renkleride vardır. Bu nedenle karıştırılmaması, evde yetiştirilmemesi gereken bir bitkidir. 

 

Boru çiçeği

evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Dekoratif bir bitki olmasına rağmen, ev ve bahçede yetiştirilmemesi gereken bir bitkidir. Tadı oldukça lezzetlidir fakat psikoaktif ataklara  sebep olabilir. Sentetik ilaçların içerisindede sıklıkla kullanılır.

 

Ortanca

evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler

Ortanca, evlerde ve bahçelerde sıklıkla yetiştirilen bir bitkidir. Fakat yenmesi durumunda solunum durması, tansiyon düşmesi, baygınlık ve baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:33
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