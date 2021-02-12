Evde üzüm pekmezi nasıl yapılır? Pekmezin yararları nelerdir?

Kültürümüzde etkisi büyük olan pekmez hala şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Her evde bulunan ancak bulunmuyorsa muhakkak bulundurulması gereken pekmezin insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla. İşte merak ettiğiniz “Evde pekmez yapmanın püf noktaları nelerdir ve pekmezin insan sağlığına faydaları nelerdir?” sorularının cevabı…

Evde pekmez yapmak için gereken malzemeler nelerdir?

5 kg üzüm(siyah, yeşil ya da mor üzüm)

2 avuç odun külü(ya da temiz toprak)

Evde üzüm pekmezi nasıl yapılır?

Üzümlerinizi iyice yıkayın ve saplarından ayıklayın.

Derin bir tencerenin ya da kazanın içerisine alın. Bahçenizde yapıyorsanız temiz çizmeler giyerek ezin. Evde hazırlıyorsanız ezici bir alet yardımıyla iyice ezin.

Ardından bir tülbetin içine alarak su ve posasının birbirinden ayrılmasını sağlayın.

Ardından ayırdığınız suyu derin bir tencerenin içerisine alın. Kısık ateşte karıştıra karıştıra dibinin tutmamasına özen göstererek birkaç taşım kaynatın.

Genişçe bir leğenin içerisine temiz toprak ya da odun külünü yayın. Hafif dinlendirdiğiniz üzüm şırasını üzerine boşaltın. Üzeri kapalı bir biçimde yaklaşık 1 gün kadar dinlendirin.

Bu dinlenme sırasında tortu yapan maddeler dibe çökecek, şıranızın asitlik oranı azalacak ve mayalanması önlenmiş olacaktır.

Ertesi şırayı süzerek ve içindeki katı maddelerin karışmamasına özen göstererek kaynatma tenceresinin içerisine alın.

Karıştırarak üzüm şıranızı iyice kaynatın. Bu aşamada üzerinde köpükler oluşursa bir tahta kaşık yardımıyla alın.

Şıranın kıvamı iyice yoğunlaştığında ocaktan alın ve dinlendirin. Kavanozlara boşaltın ve ağızlarını sıkıca kapatıp, ters çevirin. Bu şekilde de bir süre dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

Pekmezin faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Enerji verir

Karaciğerleri temizler

Öksürüğe iyi gelir

İltihap söktürür

Tam bir demir kaynağı olan pekmez kemik sağlığı için önemlidir

Mide sorunlarına iyi gelir

Kansızlığa iyi gelir

Pekmez saç dökülmesini önler