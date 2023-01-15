  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev proje: Japonya, kardan elektrik üretmek için düğmeye bastı! Depolanan karla yapmaya başladılar!

Miçotakis yine atıp tuttu: Türkiye bir gece ansızın...

Rus şirketinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen başlıyorlar

Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarından sürece destek! Kalın'dan İsveç mesajı: NATO üyeliği...

Joe Biden’dan Türkiye’ye F-16 Yunanistan’a F-35

Brezilya'da eski Adalet Bakanı, havaalanında gözaltına alındı

Vatan Partisi'nin son anketteki oy oranı Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Rakamı duyan herkes şaşkın

Kılıçdaroğlu'na tokat: O gece neyin kafasını yaşıyordun?

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Binlerce kişi öldü diye duyurdular! Çin'den covid açıklaması: Vakalar 1 milyarı aştı!
Yerel Evde silahını temizlerken kendini vurdu
Yerel

Evde silahını temizlerken kendini vurdu

Kocaeli’de arkadaşıyla beraber vakit geçirdiği ikamette silahını temizlemek isteyen bir şahıs, tabancanın ateşlenmesiyle kendi omzunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 02:44:00 -
Evde silahını temizlerken kendini vurdu

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.S. isimli şahıs dördüncü kattaki dairede arkadaşıyla bir araya geldi. O.S.’nin tabancasını temizlediği esnada silahın ateşlendiği ve kendi omzunu yaraladığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23