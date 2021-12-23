Evde şeker hastalığına ne iyi gelir?

Sizde veya çocuğunuzda veya bir yakınınızda tip 1 diyabet var ise endişelenmeyin. Diyabet ciddi bir hastalıktır, ancak uygun beslenme tedavisi, medikal tedavi, düzenli egzersiz ve diyabet eğitim ile sağlıklı, uzun bir yaşam sürebilirsiniz.

Şeker hastası olduğumu nasıl anlarım?

Çok su içme, çok idrara çıkma, çocuklarda özellikle olmak üzere gece idrar kaçırma,yemek yemeye rağmen kilo kaybı, aşırı yorgunluk, çabuk yorulma diyabet belirtileridir. Daha az sıklıkla bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, kaşıntı, genital bölgede mantar enfeksiyonları ve inatçı enfeksiyonlar gözlenir.

Doğal ve Bitkisel Çözümler

Balık: Kırmızı et yerine balıktüketimine ağırlık verilmelidir. Omega 3 bakımından zengin olan soğuk su balıkları ızgara ya da haşlama yoluyla pişirildiği takdirde şeker hastalarına çok daha iyi gelmektedir.

Yoğurt: Öğün aralarında şeker ve çikolata gibi atıştırmalar yerine açlık hissi yoğurt ile bastırılabilir. Tip 2 diyabet beslenme listelerinde sıklıkla yer alan yoğurtların yağsız ya da az yağlı olmasına özen gösterilmelidir.

Kuruyemiş: Şeker hastaları, beslenmelerine maksimum oranda özen göstermesi gereken hastalardır. Bu nedenle öğün aralarında magnezyum açısından çok zengin olan badem, kabak çekirdeği, fıstık ve ceviz gibi ürünler tüketilebilir.

Armut: İçeriğindeki çözünür lif ile bağırsakta glikoz emilimini yavaşlatarak kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

Bunların dışında zerdeçal, arpa, elma, havuç, avokado, incir, bulgur, yoğurt, çörek otu, muz ve kivi gibi tamamen doğal gıdalar her tip şeker hastalığında rahatlıkla tüketilebilir.

Diyabet (Şeker Hastalığı) belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve yorgunluk hissi.

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme.

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi.

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi.

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu.

Gebelik diyabeti genellikle belirti göstermemektedir. Çok su içme, çok sık idrara çıkma, idrarda glukoz saptanması, tekrarlayan idrar yolu/vajinal enfeksiyonlar, bulantı veya halsizlik gebelik diyabetinin olası belirtilerindendir.