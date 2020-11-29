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Kadın - Aile Evde puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi
Kadın - Aile

Evde puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi

Kolay puding tarifi | Hazır pudingler yerine evinizde çocuklarınızın iştahla yiyebileceği bu tarifi deneyebilirsiniz. Peki, puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi | Kolay puding tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:35:00 -
Evde puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi

Pratik puding tarifi | Biraz süt biraz kakao ile şahane bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte, kolay puding tarifi

Ev yapımı puding tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 4 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Ev yapımı puding nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine öncelikle sütü alın.

Sütün içerisine un, nişasta, şeker ve kakaoyu ekleyip çırpın.

Karışımı güzelce çırptıktan sonra ocağın altını açın.

Puding kıvam alana kadar karıştırın.

Puding göz göz olunca ocağın altını kapatın.

Pudingin içerisine vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Ardından pudingi servis edeceğiniz kaselere bölüştürün.

Puding birkaç saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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