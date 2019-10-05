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Evde petek temizliği nasıl yapılır? Petek temizleme kaç para?

Evde petek temizliğini nasıl yaparım ve evde kombi temizliğini nasıl yaparım? Kışın eli kulağında. Evinde doğalgaz bulunan vatandaşlar şimdilerde petek temizli ve kombi bakımı yaptırıp kışı sıcak karşılamak istiyor. Evin ısınmasının yanında doğalgaz faturasının cebe daha az yansımısında petek temizliği ile kombi bakımı oldukça önemli. Petek temizliği fiyatı nedir? Petek temizleme kaç para? Petek temizliğinde pratik ve kolay yöntem ile evde petek temizliği nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:12
Evde petek temizliği nasıl yapılır? Petek temizleme kaç para?

Evde petek temizliğini nasıl yaparım ve evde kombi temizliğini nasıl yaparım? Kışın eli kulağında. Evinde doğalgaz bulunan vatandaşlar şimdilerde petek temizli ve kombi bakımı yaptırıp kışı sıcak karşılamak istiyor. Evin ısınmasının yanında doğalgaz faturasının cebe daha az yansımısında petek temizliği ile kombi bakımı oldukça önemli.  Petek temizliğinde pratik ve kolay yöntem ile evde petek temizliği nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.

Petek temizliği ve kombi bakımı hem evin ısınmasında hem de faturalarda tasarruf sağlanmasında oldukça önemli. Ayen insanlarda olduğu gibi kombi ve peteklerin de bakıma ihtiyacı var. İnsanın yaşı ilerledikçe nasıl vücudunda bazı hastalıklar dışarı vuruyorsa petek ve kombiler de öyle. Yıllarca kullanılan peteklerin ve kombilerin zamanla bakıma, temizliğe ihtiyacı vardır. Petek temizliği ve kombi bakımı yapılırken aynı zamanda sistemin bakımını da yapmış olur. Böylece tesisat borularında meydana gelen çatlaklar, bakteri oluşumu gibi sorunları da çözüyor.

Evde petek temizliği nasıl yapılır?

Yapmanız gereken ilk iş kombinizi kapatmak.

Tesisat içindeki suyu boşaltmanız gerekir. Bunun için banyolarda tahliye vanaları bulunur. Eğer tahliye vanası yoksa radyatörlerde bulunan purjör vanasından kalorifer peteklerindeki suyu boşaltabilirsiniz.

Sistem içindeki su tamamen boşaltıldıktan sonra, kombi peteklerinin rekorlarını açarak boru ile olan bağlantısını ayırın.

Radyatörleri duvardan sökerek yıkama işini yapacağınız yere taşıyın.

Bir hortum yardımı ile kalorifer peteklerinin içine tazyikli su gönderin

Temiz su akıncaya kadar bu işlemi yapmaya devam edin.

Temiz su aktıktan sonra peteği tekrar yerine monte edin.

Bu işlemi bütün radyatörler için tek tek yapmalısınız.

İşlem bittikten sonra kombinin altında bulunan su takviye vanasını açarak kombiye su verin.

Bütün kalorifer peteklerini tek tek dolaşarak peteklerin havasını alın.

Artık kombinizi çalıştırabilirsiniz.

Petek temizleme fiyatları

Petek temizleme fiyatları, petek sayısına göre farklılık gösterir. Aynı zamanda petek modeli ve ısıtma sistemine göre farklılıklar gösterir. Petek modeline göre yapılan fiyatlandırmada en pahalı petek temizliği alüminyum petekler içindir. Nedeni ise, kalorifer peteği temizleme işlemi sırasında en fazla işçilik alüminyum peteklerde yapılır. Sırasıyla döküm petekler ve panel petekler gelir. 

Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi bakımı ve petek temizliği fiyatları

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:12
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