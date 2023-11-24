Evde ocak gözlerini 1 dakikada kendiniz bu şekilde parlatabilirsiniz hem de bu kadar basit! Yağlarından kurtaran formül!

Çok çok önceden çaydanlıkların dış yüzeyi kalaylanarak temizleniyordu. Ama şimdi hem çaydanlıklar için kullanılan malzemeler değişti hem de teknolojiyle birlikte evde üretilen püf noktalar arttı.Kararan ve kireç tutan çaydanlığın dibini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat.

Kararan ve kireç tutan ocağıda temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat.

Sürekli yemek pişen ocakların gözleri zamanla orijinal rengini kaybederek kararmaya başlar. Kötü bir görünüme kavuşan ocak gözlerini temizleme ve parlatma yöntemini bu yazımızda sizler için hazırladık.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu temizleyici ile ocak gözlerini ovalayarak ilk günki görünüme sahip olabilirsiniz.Kararmış Ocak Gözlerini Parlatma için Gerekli Malzemeler: 2 çay bardaği sirke 4 yemek kaşığı limon tuzu

Demirlerin üzeri geçene kadar su Beyaz sabun ya da arap sabunu Çelik tel

İlk olarak kararan ocak gözlerini çıkartıp eğer üzerinde çok katı pislik varsa çıkartıp bir kaba alalım. Üzerine de 2 çay bardağı sirke, 4 yemek kaşığı limon tuzu ve üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip bekletelim.

Bu işlemi akşamdan yapıp sabaha kadar bekletelim. Çok daha etkili olacaktır. Sabah olunca ocak gözlerini çıkartıp arap sabunu ve tel yardımı ile güzelce ovalayalım. Bu işlem sayesinde kararmış ocak gözleri ilk günki gibi pırıl pırıl olacaktır.

Bu işlemi bizzat kendim uyguladım ve çok iyi sonuç aldım, kefilim. Soru ve görüşlerinizi alt kısımda bulunan yorum kısmına bırakabilirsiniz.

Bir başka püf noktada porçöz denilen kireç çözücüyü bir miktar döküp, lekelere doğru sallayarak tuttuğunuz zaman bir müddet sonra kireç kalıntıları çıkacaktır.