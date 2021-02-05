Evde nasıl Waffle yapılır? Waffle yapmanın püf noktaları nelerdir? Waffle malzemeleri nelerdir?

Belçika’ya ait olan Waffle tatlısı son dönemde popüler tatlıları arasında bulunuyor. İnanılmaz lezzetiyle sizi farklı diyarlarda gezdirecek olan Waffle tatlısının yapılışı aslında çok kolaydır. İşte evde “Waffle yapmanın püf noktaları ve Waffle yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?” sorularının cevabı…

Waffle için gerekli malzemeleri nelerdir?

Waffle hamuru için aşağıdaki malzemeler gerekli…

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı un

Waffle tatlısını süslemek için ise aşağıdaki malzemeler gerekli…

Fındık ezmesi

Muz

Kivi

Çikolata sosu

Hindistan cevizi

Damla çikolata

Gerekli malzemeleri bir araya getirdiyseniz şimdi sıra Waffle yapımında…

Evde nasıl Waffle yapılır?

Waffle Tarifi içerisinde ilk olarak Waffle hamuru için yumurta ve şekeri mikser ile köpük köpük olana kadar çırpın.

İçine vanilya, kabartma tozu ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

Aldığı kadar un ekleyin ve akışkan bir hamur elde edin.

Hafifçe yağladığınız tavaya ya da tost makinesine bir kepçe yardımıyla Waffle hamurunu azar azar dökerek her iki tarafını da pişirin.

Tavadan aldığınız Waffle’ın üzerine çikolatalı fındık ezmesini sürün.

Muz ve kivileri dilimleyip Waffle’ın üzerine dizin.

Son olarak iri dövülmüş fındık serpin ve çikolata sosunu üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun.