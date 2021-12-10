Evde nasıl kolajen maskesi yapılır?

Kolajen, cildin sağlamlığından, elastikiyetinden ve ayrıca cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik etmekten sorumlu olan bir proteindir. Vücutta bulunan kolajen miktarı, daha genç daha canlı ve daha sağlıklı görünmenize yardım eder. Deri, kemik, tendon, ligamentler gibi pek çok organda bulunan kolajenler, bağ dokunun daha da güçlenmesine destek olur.

Doğal kolajen maskesi nasıl yapılır?

Malzemeleri

50 gr jelatin

5 Yemek kaşığı süt

10 damla A ve E vitamini

1 Yumurta sarısı

1 Çay kaşığı zeytinyağı

Kolajen serum nasıl hazırlanır?

Sütü 40 dereceden fazla ısıtmayın. Ilık sütün içine bir torba (50 gr) jelatin dökün, kıvam oluşuncaya kadar sürekli karıştırın. Jelatin iyi dağılmalı ve karışım topaksız, homojen olmalıdır. Jelatinli kütleyi 20-30 dakika olgunlaştırmak için kenarda bekletin. Başka bir kapta önce yumurta sarısını çırptıktan sonra diğer bileşenleri de ekleyin. Yumurtalı karışımı jelatine ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Tüm bileşenler iyice bağlanmalıdır. Karışımı tekrar su buharıyla ben-marie usulu ısıtın. Yüzünüze ve boynunuza ılık şekilde uygulaşın ve 25-30 dakika beklettikten sonra soğuk su ile temizleyin.

Uygulama süresi 3 gün arayla en az 10 defa olmalıdır.

Kolajen içeren besinler

Kemik suyu

Salatalık

Yumurta beyazı

Jelatin

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Turunçgiller

Kırmızı ve mor meyveler

Sarımsak

Su yosunu

Tavuk suyunda kolajen var mı?

Kolajen yönünden en önemli kaynaklar; sığır eti, tavuk eti, hindi eti, sakatatlar ve balıklardır. En iyi protein kaynakları olan bu besinler cildin esnekliğini ve sıkılığını artırır. Cilt hücrelerinin bozulmasına engel olur.

Kolajen eksikliği hastalıkları