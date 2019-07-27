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Evde mayer limon ağacı yetiştirmeye ne dersiniz?

Limon ağacının kokusuyla mest olup, kendi yetiştirdiğiniz ağaç ile kendinize terapi köşesi kurabilirsiniz. Üstelik bunların hepsini odanızda ya da balkonunuzda yapmanız mümkün.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:33
Evde mayer limon ağacı yetiştirmeye ne dersiniz?

Evinizin bir köşesinden gelen mis gibi limon kokularıyla uyanmak bir hayal değil. 

Bahçeyle uğraşmak insanı stres ve kötü enerjiden koruyor. Son zamanlarda da betonlaşmış şehirlerde yaşadığımız hızlı hayat içerisinde, bu pek de mümkün değildi. 

Fakat evde bodur ağaçlar yetiştirerek istediğiniz atmosferi baş ucunuza aşıyabilirsiniz. Bunlardan birisi, mayer limon ağacı.

Mayer limon ağacı özellikleri ve yetiştirilme koşulları

evde ağaç yetiştirmek - ev bitkisi

  • Oldukça aromatik olan ve baş döndürücü bir kokusu vardır.
  • Günde 8 saat kadar güneş alması gerekir. Bunun için pencereye yakın bir alanda yetiştirilmesi gerekir.
  • İnce kabukları ve bol sulu yapısıyla diğer limonlara göre daha çok tercih edilir.
  • Fazla ekşi olmadığı için kabuklarıyla birlikte yenebilir.
  • 1 hafta aralıklarla büyüdüğünü fark edebilirsiniz.
  • 20-25 litrelik saksılarda yetiştirilmelidir.
  • Toprak normal bahçe toprağı olabilir. Farklı karışımları da bulunduğunuz şehre göre, fidecinize sorarak uygulayabilirsiniz.
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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:33
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