Evde mayasız beyaz peynir tarifi: Sirke ile peynir mayalama

MAYALI PEYNİR NASIL YAPILIR?

Peynir yaparken reçetenize ve maya tedarikçinizin önerilerine harfiyen uymalısınız. Peynir mayası konusunda özenli davranın. Sağlıklı ve doğru koşullarda saklanmış mayaları seçin. Sütü yapmak istediğiniz peynirin reçetesinde belirtilen sıcaklığa getirip mayasını tam derecesinde katın. Sütü reçetenize uygun sürede mayalayın. Sürenin sonunda oluşan pıhtıları tülbent yardımıyla süzün. Taze peynir yaptınız bile!

Peki beyaz peynir nasıl yapılır? Taze peyniri tülbendin içinde iki ağır kap arasında sıkıştırıp bekletin. Peynir formunu aldıktan sonra tuzlu su salamurasına yatırın. Beyaz peynir olgunlaşana kadar buzdolabında saklayın.

MAYASIZ PEYNİR NASIL YAPILIR?

Mayasız peynir yapımında sütü kestirmek için peynir altı suyu, yoğurt, limon veya sirke kullanmanız gerekiyor. Kaynayan sütü ocaktan alın ve içine peynir altı suyu, yoğurt, limon veya sirkeden birini katın. 15 dakikada kesilecek sütü tülbent yardımıyla süzün, yine tülbendin içinde şekillendirip sıkıca sarın. Üzerine düz bir ağırlık koyup en az 8 saat bekletin. Suyunu iyice salan peyniri kapalı bir kaba alın ve buzdolabında muhafaza edin.

EVDE PEYNİR YAPIMININ PÜF NOKTALARI:

Mayalı peynir yaparken sütü ısıtın, asla kaynatmayın.

Kaliteli peyniri peynir yapımı sırasında fazla maya kullanarak elde edemezsiniz. Fazla maya kesilen sütün pıhtılarını yumuşatır.

Pıhtılaşma süresi mayaya göre 90 ila 120 dakika arasındadır. Pıhtılar süt salmaz, kabına yapışmaz ve bıçakla kesildiğinde sarı su akar hale geldiğinde kıvamını bulmuştur.

Salamura ve tuzlama peynir suyunun ayrılmasını, peynirin sertleşmesini, olgunlaşmanın düzenli olmasını ve dayanıklılığın artmasını sağlar.

Evde Mayasız Beyaz Peynir Tarifi İçin Malzemeler

3 litre süt

2 su bardağı yoğurt (250 ml bardak ölçüsü)

1,5 yemek kaşığı tuz

Evde Mayasız Beyaz Peynir Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütünüzü tencereye alıp, kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içine yoğurt ve tuzu atıp, 5 dakikada öyle kaynatıp, bir bezin içinde süzüyoruz.

Bezin ağzını kapatıp, üstüne ağır bir şey koyup, 1 saat bekletin. Daha sonra peyniri bezden çıkartıp, dilimleyerek veya bütün bir şekilde peynir suyu ile beraber bir kapalı kutuya koyup, dolapta muhafaza edebilirsiniz. Bir hafta içinde tüketebilirsiniz deneyecekler kolay gelsin afiyet olsun

Sirke ile peynir nasıl mayalanır?



Yaklaşık 4 litre için 1/2 çay bardağı sirke yeterli olacaktır. Sirkeyi ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıkça süt kesilecek ve içerisinde tortular oluşmaya başlayacaktır. Tortular yüzeyde tam anlamıyla toplanana kadar, yani sütünüz iyice kesilene kadar kaynatma işlemine devam edin.