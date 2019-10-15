Evde limon tuzu nasıl yapılır? Limon tuzunun faydaları nelerdir?

Limon tuzu nasıl elde edilir? Meyvelerde doğal olarak bulunan bu madde özellikle turunçgillerden ve limondan elde ediliyor. Gıda sektöründe hem tatlandırıcı hem de koruyucu madde olarak kullanılır. İçeriğindeki antioksidan sayesinde hazır gıdaların raf ömrünü uzatır. Özellikle de reçel, salça ve meşrubatlarda kullanılır.

Limon tuzu sadece gıda sektöründe değil aynı zamanda temizlikte de kullanılır. Sabun, deterjan, şampuan gibi ürünlerde pH düzenleyici ve kireç sökücü olarak kullanılmaktadır. Evlerde de kireçlenen çaydanlık, tencere gibi ürünler için limon tuzu sıcak suyla beraber kullanılabilir.

Limon Tuzu ile neler yapılır?

Çaydanlık, su ısıtıcısı ve tencerelerde sık sık kireçlenmeler olmaktadır. Kireçlenen malzemenin içine bir miktar limon tuzu ve suyu koyup kaynatırsanız kireçlerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

Zeytin, turşu ve reçel gibi çok çabuk bozulabilen yiyecekleri yaparken bir miktar limon tuzu koyarsanız daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Bulaşık makinesine doğal bir deterjan koymak istiyorsanız limon tuzu ve karbonatı deneyebilirsiniz.

Ağız bakımınızı doğal yöntemlerle yapmak istiyorsanız, ağız bakımı için kullanılan sular yerine limon tuzu ile gargara yapabilirsiniz.

Bir miktar ılık suya dört beş tane limon tozu koyarak eritebilir bunu saçlarınıza sürebilirsiniz. Limon tuzunun saçları onardığı söylenmektedir.

Limon tuzu faydaları neler?

Limon tuzu faydaları saymakla bitmez. Ağız bakımı ve diş taşı oluşumunda suyla karıştırıp gargara yapabilirsiniz. Saç uçlarını onarmak için suyla kaynatıp kullanabilirsiniz. Limon tuzu doğal yapısı gereği karaciğer, böbrek ve bağırsakları temizler. Bakterilerden vücudu korur, safra kesesi ve böbreklerdeki taşları atmaya yardımcı olur. Kan basıncını dengeler ve tansiyonu düzenler. Cilt için faydalı olduğundan limon tuzu maskesini cilde uyguladığınızda lekelerden arınmış, canlı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Zayıflama konusunda destek olabilecek limon tuzunu sabahları ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz, bölgesel zayıflama sağlar.