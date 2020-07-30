Evde kıyma nasıl çekilir?

Dilerseniz etleri küçük küçük kestikten sonra satırla çekerek, bir müddet içerisinde kıyma elde edebilirsiniz. Evde daha kolay bir şekilde kıyma yapmak istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri de uygulayabilirsiniz.

Mutfak robotunda kıyma nasıl yapılır?

Etin kemiklerini, sert parçalarını ve zarlarını çıkarın. Yağ kısımlarını ise ayıklamadan eti 3 santim küpler halinde kesin.

Eti yağkı kağıt serili tepsiye dizin. Bu şekilde tepsiyi dondurucuya koyun ve yarım saat dondurucuda bekletin. Etin kenar kısımlarının sert ancak orta kısımlarının yumuşak kalması gerekecek. Eti dondururken robotun bıçağını da aynı sürede buzlukta bekletin ki kesme işlemi süresince sorun yaşamayın.

Yarım saatin ardından bıçağı robotun haznesine yerleştirin. Robotun yarısına kadar etleri koyun ve 1, 2 saniyelik aralıklarla eti 10 kez öğütün. Öğütme sırasında robotun bıçak kısmına et sıkışabilir ya da aşağıda toparlanabilir. Bu sırada robotun çalışmasını durdurup bir iki kez robotu sallayın.

Dondurucuda et ne kadar bekletilebilir?

Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir: