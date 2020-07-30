Evde kıyma nasıl çekilir?
Evde kıyma nasıl çekilir? Evde kıyma yapmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı "evde kıyma yapımı ve tarifi"ni sizler için derledik. Peki ama evde kıyma yapmak mümkün mü? Bıçakla kıyma nasıl çekilir? Satır kıyması güzel olur mu? Mutfak robotunda nasıl kıyma olur? Mutfak robotunda kıyma çekmenin püf noktaları nelerdir?
Dilerseniz etleri küçük küçük kestikten sonra satırla çekerek, bir müddet içerisinde kıyma elde edebilirsiniz. Evde daha kolay bir şekilde kıyma yapmak istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri de uygulayabilirsiniz.
Mutfak robotunda kıyma nasıl yapılır?
Etin kemiklerini, sert parçalarını ve zarlarını çıkarın. Yağ kısımlarını ise ayıklamadan eti 3 santim küpler halinde kesin.
Eti yağkı kağıt serili tepsiye dizin. Bu şekilde tepsiyi dondurucuya koyun ve yarım saat dondurucuda bekletin. Etin kenar kısımlarının sert ancak orta kısımlarının yumuşak kalması gerekecek. Eti dondururken robotun bıçağını da aynı sürede buzlukta bekletin ki kesme işlemi süresince sorun yaşamayın.
Yarım saatin ardından bıçağı robotun haznesine yerleştirin. Robotun yarısına kadar etleri koyun ve 1, 2 saniyelik aralıklarla eti 10 kez öğütün. Öğütme sırasında robotun bıçak kısmına et sıkışabilir ya da aşağıda toparlanabilir. Bu sırada robotun çalışmasını durdurup bir iki kez robotu sallayın.
Dondurucuda et ne kadar bekletilebilir?
Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir:
- Kuşbaşı et ve biftek buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 6-12 ay taze kalabilir.
- Kıyma, köfte ve sakatat buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 3-4 ay taze kalabilir.
- Pişmiş et ve et yemekleri buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Et suyu ve et suyuna yapılan çorbalar buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri paketleri açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 4-5 gün, füme etler 1 hafta saklanabilirken derin dondurucuda bu süre salamlar için 1-2 ay, füme etlerde 9-12 aydır.