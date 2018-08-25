Evde kıyma çekmek için yapmanız gerekenler

* Eti kıyma haline getirmeden önce mutlaka bir gece dinlendirin.

* Kıyma çekme işlemine başlamadan önce etin en doğru kısmı seçilmeli. Genellikle kıyma hayvanın döş kısmında bulunan et kullanılarak çekilir.

* Bunun yanında etin biraz yağlı kısımlarının seçilmesi kıymanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

* Dinlenen kıymaları kuş başı olacak şekilde doğrayın ve kıyma makinesinin içine atın. Kıyma olarak çıkan etleri tekrar makinenin içine atın. İyice kıyma haline gelen etleri kenara ayırın ve diğer kuş başı doğranmış etlere geçin.

* İsterseniz makineden geçirerek kıyma haline getirdiğiniz etleri tekrar makineden geçirebilirsiniz.

* Oluşan kıymayı ince bir tabaka gibi buzdolabı poşetlerinin içine koyarak saklayabilirsiniz.