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Evde kaybolan küçük eşyaları bulmanın pratik yolu

Kaybolan küçük eşyayı bulmak zordur. Ama bu yöntemle çok basit. İşte evde kaybolan küçük eşyaları bulmanın kolay yolu yazının devamında…

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:55
Evde kaybolan küçük eşyaları bulmanın pratik yolu

HANGİ YOLLA BULUNABİLİR?

Evdeki küçük eşyaları kaybettiğinizde arayıp arayıp bir türlü bulamadığınız olmuştur değil mi?

Kaybolan küpeyi veya küçük eşyayı bulmak için, koltuk yastıklarının altına, halılara, sehpaların yatakların altına bakarız. Bakmadık yer bırakmayız, bulmak için çaba sarfederiz ama bulamadığımız da çok olur. Bazen gözümüzün önündedir ama biz göremeyiz.

İşte böyle durumlar için, minik bir eşyanızı, küpenizi, tokanızı kaybettiğinizde artık bu kadar çaba sarfetmeden bulmanız için çok kolay bir yöntem var. Gerçekten çok pratik bir yöntem.

Tek yapmanız gereken elektrik süpürgesinin borusunun ucuna ince bir kadın çorbı geçirmek ve eşyanın olabileceği yerleri bu şekilde süpürmek.

Bu sayede süpürgenin borusunu hem ulaşamadığınız yerlere sokabileceksiniz ve süpürgenin çekiş gücünün etkisiyle kaybolan eşya çoraba yapışacak! İşte bu kadar kolay.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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