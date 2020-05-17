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Spor

Evde kal hareketsiz kalma etkinliği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de evlerinde kalan vatandaşların hareketsiz kalmaması için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:51:23 -
Evde kal hareketsiz kalma etkinliği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de evlerinde kalan vatandaşların hareketsiz kalmaması için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. 19 Mayıs Etkinlikleri "Halka Ortak Spor Yaptırma" projesi kapsamında Kültür Park sakinlerine antrenman yaptırıldı.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşların evlerde hareketsiz kalmamaları için çeşitli organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de Kültür Park Konutları içerisinde kurulan ses sistemi ile Basketbol Antrenörümüz Cenget Cengiz ve Tenis Antrenörümüz Ahmet Usluer evlerinde kalan vatandaşlarla antrenman yaptırdı.Antrenörlerimiz bahçede hareketler gösterirken, vatandaşlar da çocukları ile birlikte balkonlarda hareketleri yaptı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

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