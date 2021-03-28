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Kadın - Aile Evde kakaolu puding nasıl yapılır? Çikolatalı puding tarifi
Kadın - Aile

Evde kakaolu puding nasıl yapılır? Çikolatalı puding tarifi

Kakaolu puding yapılışı | Her evde bulunan malzemelerle son derece leziz bir puding hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan biraz süt biraz kakao. Peki, evde kakaolu puding için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü çikolatalı puding tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:31:00 -
Evde kakaolu puding nasıl yapılır? Çikolatalı puding tarifi

Hazır pudingler yerine her evde bulunan malzemelerle şahane bir tatlı hazırlayabilirsiniz.

Kakaolu puding tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Evde kakaolu puding nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine vanilin ve tereyağı hariç tüm malzemeleri alın.

Ocağı tencereye alın ve orta ısıda sürekli karıştırarak pişirin.

Puding kıvam alıp göz göz olunca ocağın altını kapatıp vanilin ve tereyağını ekleyin.

2-3 dakika kadar mikserle pudingi çırpın. Ardından kaselere boşaltın.

Soğuduktan sonra pudingleri buzdolabına kaldırın.

Arzu ettiğiniz gibi süsleyerek pudingi ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ev yapımı muzlu puding tarifi | Evde puding nasıl yapılır?
Ev yapımı muzlu puding tarifi | Evde puding nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ev yapımı muzlu puding tarifi | Evde puding nasıl yapılır?

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