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Aktüel Evde kaçak içki üreten 2 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Evde kaçak içki üreten 2 zanlı gözaltına alındı

Muğla'da, iki adrese düzenlenen operasyonda, 700 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 22:26:00 -
Evde kaçak içki üreten 2 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki adrese düzenlenen operasyonda, 700 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ve Gökpınar mahallelerinde ikamet eden A.G. ve M.Ş'nin evlerinde kaçak alkol imal ettiği ve satma arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 700 litre kaçak içki ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 363 fişek, 2 fişek doldurma aparatı, 135 kapsül, 2 kilogram barut ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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