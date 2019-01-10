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Evde hazırlayacağınız mis gibi bir şurup tarifimiz var

Kış mevsimiyle birlikte çoluk çocuk herkeste görülen hastalıklara karşı ilaç kullanmak yerine evde hazırlayacağınız bir şurupla hastalıklara karşı koyabilirsiniz.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:03
Evde hazırlayacağınız mis gibi bir şurup tarifimiz var

Bugünlerde çocuk, büyük demeden herkes öksürmeye ve grip gezmeye başladı. Bu hastalıklar kapıya birden dayanınca n'apıcaz? Hemen ilaçlara mı sarılacağız. Yoksa doğal yöntemlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklara karşı tedbirimizi mi olacağız?

Bütün hastalıkların sebebi sağlıksız ve yetersiz beslenmedir. Vücudumuza yeteri kadar vitamin almadığımızda direncimiz düşüyor ve vücudumuzun hastalıklara karşı savunma mekanizması güçsüz hale geliyor. Bunun için yapacaklarımız çok basit. Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacak yoğun besin değeri ihtiva eden besinlere yönelmek olmalıdır.

Hastalık ve grip dediğimizde aklımıza gelen 3 önemli besin vardır. Bunlardan biri bal, biri c vitamin deposu limon diğeri ise sarımsak.. Ek olarak keten tohumu.

İşte sizlerle bu malzemeleri kullanarak yapabileceğimiz çocuklarımızı da rahatlıkla içirebileceğimiz doğal bir içecek.

Evde antibiyotik şurup

Malzemeleri

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı bal

200 gram keten tohumu yağı 4 adet limonun suyu

Sarımsağı havanda güzelce dövün.

İçerisine suyunu sıktığımız limon, bal ve keten tohumunu ekleyerek tahta kaşıkla güzelce karıştırın.

Cam kavanoza koyarak buz dolabında muhafaza edin.

Nasıl içmeli?

Hasta durumdayken günde 3 defa aç karınla 1 tatlı kaşığı.

Hasta değilken sadece sabah 1 tatlı kaşığı içmeniz hastalıklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:03
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  4. Vitamin
  5. mineral
  6. limon
  7. sarımsak
  8. keten tohumu
  9. antibiyotik
  10. şurup
  11. bal

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