Evde halı temizleme: Kolay ve pratik evde halı temizleme yöntemleri

Halınıza düzenli olarak bakım yapmanız hem halının ömrünü uzatır hem de aldığınız ilk günkü gibi parlak olmasını sağlar.

Temizlik esnasında kimyasal ve ağartıcı içermeyen, doğal bir halı şampuanı tercih edin. Kullanacağınız şampuanı her ihtimale karşı halınızın fazla görünmeyen, küçük bir noktasında deneyin. Halınızı şampuanın köpüğü ile temizlemeye ve fazla ıslatmamaya özen gösterin. Halınızı tel ya da sert naylon fırçalarla ovalamayın.

En kolay ve pratik halı temizleme yöntemleri nelerdir?

Birçok kişi tarafından halıların bakımı kolay gibi gözükmeyebilir. Fakat malzeme ve araç-gereç olarak neyi nerede kullanacağınızı bilmeniz işinizi en başında hafifletir

En bilinen yöntem: Arap Sabunu

Arap sabununu ılık bir su içinde kolayca eritebilirsiniz. Sonrasında halıya uygun bir bez veya lifi sabunlu suyun içine batırın ve sıkın. Yarı ıslak şekilde halınızı silin ve her ilerlediğiniz alan için bu işlemi tekrarlayın. Ardından duru su ile tekrar silebilirsiniz.

Halı parlatıcı: Mısır nişastası

Gün içerisinde halı üzerinde ister istemez yağ ve lekeler oluşabilir. Çocuklu bir evde kaçınılmaz olan boya lekeleri de buna eklenir ve durum zorlaşır. Zorlu yağı ve lekeyi çözen mısır nişastasını mutlaka pratik halı temizleme yöntemlerinize ekleyin. Gerektiği kadar mısır nişastasını lekeli yerlere serpin ve 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında sirke ile hazırlanmış su ile halılarınızı silin. Farkı görmek için hem ucuz hem de karşı asla zararı olmayan bu yöntemi deneyin.

Beyazlatıcı etkisiyle: Karbonat

Karbonat evlerimizde çokça kullanılan bir maddedir. Pratik halı temizleme yöntemlerinde kullanılan etkili, ucuz ve zararsız bir üründür. Halılarınızın üzerine serpeceğiniz karbonatı, yarım saat bekletin. Bekleme işlemi bittikten sonra halınızı süpürün. Sonrasında arzuya göre sirkeyle nemlendirilmiş bir bez ile silebilirsiniz.

Temiz bir görünüm: Beyaz sirke

Beyaz sirke son yıllarda popüler olmuş, temizlik için etkili bir kurtarıcıdır. Pratik halı temizleme yöntemlerinde kullanılacak olmazsa olmaz bir üründür. Her evde bulundurulması gereken beyaz sirke ile halı veya herhangi bir kumaştaki meyve suyu lekelerini çıkarabilirsiniz. Bir fincan beyaz sirke, iki fincan su ve iki tatlı kaşığı kadar bulaşık deterjanını da ekleyerek bir karışım hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı lekeli bölgeye uygulayarak nemli bez ile silebilirsiniz.

Evde halı silme suyuna ne konur?

Halı silme suyunu hazırlarken, arap sabunu veya el sabunu kullanmanız, iyi bir temizlik için yeterli olacaktır. Bunun dışında karbonat ekleyebilir ya da sadece bol karbonatlı bir su hazırlayarak da silebilirsiniz.