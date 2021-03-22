Sütlü tatlılar, ağır tatlıları sevmeyen insanlar tarafından hem kolay hazmı hem de enfes tatları sebebiyle son dönemlerde yoğun ilgi konusu olmaya başladı. Evde az malzemeyle yapılan birçok tatlı çeşidi bulunmaktadır. Bu tatlı çeşitlerinden biri de fincan tatlısıdır. Peki, evde fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?