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Kadın - Aile Evde fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?
Kadın - Aile

Evde fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?

Sütlü tatlılar, ağır tatlıları sevmeyen insanlar tarafından hem kolay hazmı hem de enfes tatları sebebiyle son dönemlerde yoğun ilgi konusu olmaya başladı. Evde az malzemeyle yapılan birçok tatlı çeşidi bulunmaktadır. Bu tatlı çeşitlerinden biri de fincan tatlısıdır. Peki, evde fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:01:00 -
Evde fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?

İçi yumuşacık kremayla dolu bir tatlı yapmak istiyorsanız haberimiz tam size göre. Evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz fincan tatlısı, hem lezzetiyle hem de iştah açıcı görüntüsüyle gönülleri fethediyor. Fincan tatlısını yapmaya hazırsanız başlayalım. İşte fincan tatlısı için gereken malzemeler ve yapılışı…

Fincan tatlısı gereken malzemeler nelerdir?

a) 5 su bardağı süt

b) 2 kahve fincanı tepeleme un

c) 2,5 kahve fincanı şeker

d) 1 paket vanilya

e) 1 yemek kaşığı margarin

Süslemek İçin;

1- Hindistan cevizi tozu

2- Çikolata

3- İsteğe göre çilek veya muz

Sütlü Fincan tatlısı nasıl yapılır?

1- Öncelikle süt, un ve şeker, tencerede iyice koyulaşana kadar karıştırılarak pişirilir.

2- Ocaktan aldığımızda vanilya ve margarin üstüne eklenir ve iyice çırparak karıştırılır.

3- Kahve fincanlarının içlerini ıslatarak, muhallebi doldurulur. Dikkat! Fincanlar ıslatılmaz ise, kalıp şeklinde çıkartamazsınız.

4- Tatlımız soğuduktan sonra, buzdolabında 3-4 saat bekletilir.

5- Tatlıları fincandan çıkarırken, kenarlarından hava almasını sağlayarak ters çevirip fincan sallanır.

6- Kalıp gibi düşen fincan tatlısı, Hindistan cevizine bulanıp dilendiği gibi süslenir.

Afiyet Olsun.

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